Devises : le $-Index bondit de +1,15% à 109,6 après le CPI information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 20:04

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit ce soit l'ascension entamée à 14H31 : il gagne désormais +1,3% sur 24H et +2% sur ses plus bas du jour (1,018/E).

Il gagne également +0,75% face au Franc suisse, lequel prend 0,55% face à l'Euro et franchit le cap des 0,9600 (à 0,9586) pour égaler le record annuel du 22 août; le $-Index bondit de +1,15% à 109,6, proche de son zénith de 20 ans.



Le billet vert est dopé par la hausse de sa rémunération : le rendement des Treasuries à dix ans reprend 9 points de base, à 3,45%, flirtant avec les pires niveaux de la mi-juin.

Mais il y a beaucoup plus spectaculaire: le '2 ans' s'envole de +21Pts au-delà des 3,78%, le '1 an' de près de +25Pts à 3,92%, record annuel pulvérisé et rendement plus observé depuis octobre 2007.



La cause est flagrante : l'inflation US (CPI) ne s'assagit pas aussi vite que prévu.

Elle progresse de +0,1% au lieu de -0,1 à -0,2% attendu pour s'établir à 8,3% en août (sur 12 mois) : le taux annuel est certes en baisse après celui de 8,5% du mois précédent, mais la communauté financière anticipait un repli à 8,00%, dans le sillage du recul des prix des carburants.



En données 'core', hors énergie (+23,8%, à cause du gaz) et produits alimentaires (+11,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 6,3% (+0,1%) le mois dernier, un niveau là aussi supérieur à celui de 6% qu'anticipaient la plupart des brokers comme Goldman Sachs.



Ceci dément l'espoir que le pic d'inflation ait eu lieu au mois de juillet.



LL'Euro est de son côté affaibli par la déception du côté du baromètre ZEW du climat économique pour l'Allemagne : ce baromètre a chuté de 6,6 points pour atteindre une valeur de -61,9 en septembre, tandis que celui de la situation économique a diminué bien plus fortement de 12,9 points pour s'établir actuellement à -60,5.



Pour l'ensemble de la zone euro, le sentiment des experts des marchés financiers concernant le développement économique a chuté de 5,8 points à -60,7 et celui de la situation actuelle a plongé encore plus fortement, de 16,9 points à -58,9.du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui pourrait alimenter les craintes sur la croissance européenne.



La livre perd également -1,3% face au Dollar mais ce sont les devises australes qui payent le plus lourd tribut avec -1,9% à -2,1% pour le Dollar Australien et Néo-Zélandais.