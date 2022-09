Devises: le $-Index au zénith, le Yen flambe, le CHF chute information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 18:17

(CercleFinance.com) - Le 'fait du jour sur le Forex, c'est l'intervention massive de la Bank of Japan pour stopper la chute du Yen qui atteint -20% face au $ cette année (il ra repris jusqu'à +1,5% ce jeudi vers 141,5 face au $ et jusqu'à +1,7% face à l'Euro.

L'Euro pour sa part a inscrit un nouveau plancher annuel (et de 20 ans) face au $ à 0,981, avant de revenir à l'équilibre vers 0,9840 et un nouveau plancher historique face au Franc suisse à 0,9470... avant que le devise helvétique n'inverse brusquement la vapeur et reperde -1,4% à 0,9650 (soit plus de 2% d'écart en intraday), et -1,5% face au Dollar à 0,9800.



Le Dollar Index (+0,8%) pulvérise un nouveau record annuel à 111,50 (et un plus haut depuis début juin 2002), les cambistes n'ayant visiblement pas anticipé un communiqué aussi offensif de la part de la Fed.

Lors de la conférence de presse qui a suivi les annonces de la Fed, Jerome Powell, son président, a assuré que les relèvements de taux se succéderaient tant que la croissance ne se serait pas calmée et que les tensions du marché du travail ne se seraient pas apaisées.

La Réserve fédérale américaine la considère la récession comme un mal nécessaire ('il n'existe pas de mesures indolores pour juguler l'inflation'): elle a annoncé hier soir avoir de nouveau relevé l'objectif de ses taux directeurs de 75 points de base, désormais porté à 3-3,25%, et affirmé prévoir des hausses supplémentaires dans les mois à venir, probablement +75Pts début novembre (et au minimum +50) et +50 mi-décembre.



Le facteur taux éclipse tellement toute autre considération que le Dollar n'a même pas été plombé par la chute de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, ce qui confirme le scénario d'un net ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Cet indice dit précurseur a reculé de 0,3% à 116,2 le mois dernier, après avoir déjà baissé de 0,5% au mois de juillet, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,2%.



L'indice s'inscrit désormais en baisse de 2,7% sur les six derniers mois (de février à août), ce qui fait plus que compenser le gain de 1,7% qui avait été enregistré les six mois précédents.



'Le fait que l'indice des indicateurs avancés s'inscrive en baisse pour un sixième mois d'affilée est un élément potentiellement annonciateur d'une récession', a averti Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique du Conference Board.

Outre -Manche, la BoE relève son taux directeur de +50Pts de base à 2,25%, une décision sans surprise (7ème tour de vis cette année) qui n'a aucun impact sur la parité de la Livre (stable face au $ et à l'Euro).