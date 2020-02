Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ grimpe encore, Euro au +bas depuis 20/04/2017 Cercle Finance • 18/02/2020 à 19:53









(CercleFinance.com) - En bonne logique, le record annuel du Dollar face à l'Euro vers 1,0790 (ce qui comble le 'gap Macron du 20/04/2017) semble 'coller' avec les bons chiffres publiés aux Etats Unis... et un indice 'ZEW' particulièrement médiocre en Allemagne. Evolution logique donc de l'Euro à la baisse après la parution de l'indice ZEW (baromètre du sentiment des analystes financiers en Allemagne) qui a dévissé à 8,7 points vers 26,7 au mois de février alors que le consensus n'attendait une baisse que vers 20 points. Les experts de l'institut de recherche économique basé à Mannheim mettent en avant 'les effets négatifs craints de l'épidémie de coronavirus en Chine sur le commerce mondial' pour expliquer cette chute considérable de son indice. Symétriquement, l'Empire State' de la Fed de New York affiche une hausse sensible ce mois-ci pour s'établir à +12,9, après +4,8 en janvier, alors que le consensus anticipait pour sa part une relative stabilité de l'indice à +5 en février. La Fed de New York précise que l'indice des nouvelles commandes a bondi de 16 points pour atteindre +22,1, tandis que celui des livraisons a progressé à +18,9, alors que l'emploi n'a augmenté que modérément. L'indice NAHB (National Association of Home Builders) se replie certes de -1Pt en février aux USA pour s'établir à 74... mais c'est le 2ème meilleur score historique depuis juillet 2005 et décembre 2017. Mais la logique trouve sa limite avec l'évolution divergente des rendements des OAT/Bunds (-1Pt à -0,165%) et des T-Bonds avec -4Pt à 1,544%: la rémunération du '10 ans' US recule bien plus nettement que nos dettes 'coeur'... et pourtant, c'est bien le $ -et le Dollar Index (DXY) qui aligne une 10ème séance de hausse sur 12 consécutives, avec zéro retracement supérieur à -0,5% depuis le 31 janvier.

