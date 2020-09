Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client devises : le $ grimpe de concert avec W-Street... inhabituel Cercle Finance • 25/09/2020 à 20:14









(CercleFinance.com) - Pour une fois, la remontée du Dollar (+0,5% vers 1,1620/E) s'effectue en parallèle avec Wall Street dont le rebond de +1,2% à mi-séance contraste singulièrement avec les anticipations de préouverture, et plus encore avec l'évolution des places européennes. Sa hausse est souvent considérée comme pénalisante pour les entreprises US tournées vers l'export. Le Dollar atteint un sommet pour la semaine écoulée mais aussi depuis le 24 juillet dernier. Graphiquement, on ne distingue guère d'obstacles avant la zone des 1,1400/E. Il gagne également 0,25% contre le Franc suise, la Livre et le Dollar Canadien. Le billet vert n'a certainement pas bénéficié de la seule statistique -mineure- au programme ce vendredi: les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont ressorties en hausse de +0,4% après un bond de 11,7% en juillet (+11,2% en estimation initiale), selon le Département du Commerce alors que le consensus visait une hausse de l'ordre de 1%. En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines ont aussi progressé de 0,4% le mois dernier, une progression toujours inférieure à l'estimation moyenne des économistes (+1%). D'après les économistes, les indices manufacturiers encourageants publiés durant l'été Outre-Atlantique laissent présager une nouvelle hausse des commandes, mais aussi des livraisons de biens d'équipement.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.