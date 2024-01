Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ grappille +0, 25% sans lien réel avec le CPI information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le 'CPI' ne s'impose pas comme un 'game changer' sur le FOREX, comme en témoignent des écarts minimes, en tout point comparables aux décalage marginaux observés au cours des 7 premières séances de l'année.

Le Dollar Index affiche +0,25% à 12,62, la volatilité intraday étant plutôt proche de 0,3%.

Le Dollar grappille en effet 0,2% face à l'Euro à 1,0952, 0,15% face à la Livre et le Yen (146,00).

C'est le Franc suisse qui se détache en cédant -0,55% et -0,35% face à l'Euro.



Difficile de deviner que la séance a été ponctuée par les chiffres les plus attendus de la semaine, à savoir l'indice des prix à la consommation, ressortis légèrement supérieurs au consensus.



La composante la plus surveillée, le Core CPI, s'élève à +0,3% (c'est conforme aux attentes mais l'inflation s'établit à +3,9% annualisé contre 3,8% attendu), taux global ressort à +0,3% (+0,2% anticipé) et à +3,4% en annualisé (contre 3,2% attendu).



Sinon, -dans l'indifférence générale des cambistes- les demandes d'allocation chômage sont quasi stables, en recul de -1.000 en hebdo, ce qui est équivalent à la marge d'incertitude.







