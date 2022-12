Devises: le $ glisse vers un plus bas de 6 mois post-FED information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 22:02

(CercleFinance.com) - Le Dollar glisse encore face à l'Euro (-0,4% à 1,0680) après la décision de la FED de relever son taux directeur de 50Pts, et la conférence de presse de Jerome Powell.

Une phrase ressort de son face à face avec les journalistes économiques: 'il y a plus de péril pour l'économie à ne pas en faire assez pour réduire l'inflation que de craindre quelques 'douleurs' et de s'arrêter trop tôt'.

Et d'ajouter : 'personne n'est mieux placé que nous pour évaluer si nous allons connaître une récession ou non'.

Autrement dit, la FED va rester 'data dependant' et s'ajuster au fil des 'stats'... Wall Street espérant une poursuite du repli de l'inflation.



Le Dollar Index s'effrite de -0,25% et retombe vers 103,75, un nouveau plancher depuis le 8 juin dernier.

La Livre prend même +0,7% à 1,2440, le Franc suisse +0,6% à 0,9230.

La £ est notamment soutenue par la rémunération des 'Gilts' qui s'était accrue de +10Pts la veille et qui augmente encore de +4Pts à 3,3500%.



Léger mouvement de détente 'post-FED' sur les emprunts d'Etat américain à 10 ans qui glissent de 3Pts vers 3,473%.



Pas de réaction sur le FOREX lors de la publication des prix à l'importation aux Etats-Unis.

Selon le Département du Travail, ils ont baissé de 0,6% le mois dernier, après une baisse de 0,4% en octobre.

Hors produits pétroliers (-2,8%), ils se sont également tassés de 0,4% en novembre.

De leur côté, les prix américains à l'exportation ont diminué de 0,3%, malgré une progression de 2,3% des prix agricoles, une catégorie sans laquelle les prix à l'exportation ont reculé de 0,6% par rapport au mois précédent.

En variation sur les 12 derniers mois, les prix à l'importation affichent une hausse de 2,7% (+1,9% hors produits pétroliers) et ceux à l'exportation se sont accrus de 6,3% (+5,6% hors produits agricoles).