Devises : le $ glisse encore, J.Biden souhaite plan à 3000Mds

(CercleFinance.com) - Le Dollar continue de s'affaiblir contre toutes devises. Lundi soir, Joe Biden évoquait un plan de soutien à l'économie US de 3.000Mds$, bien plus massif que les 2.300 négociés sans succès en septembre et octobre (avant les élections) et il appelait le Congrès à dépasser les considérations partisanes pour adopter un tel plan avant les fêtes, et à plus forte raison avant l'investiture du 20 janvier.

Le nom du nouveau Président devrait être connu au plus tard le 9 décembre après épuisement de tous les recours.

Le billet vert s'effrite de -0,1% face à l'Euro vers 1,1860, de -0,25% face au Franc suisse à 0,9100, de -0,3% face au Yen à 104,25 et de -0,4% face à la Livre vers 1,3245.

Le Dollar n'a certainement pas été soutenu par les chiffres des nouvelles infections et des hospitalisations (70.000 lundi) aux Etats Unis.

Des mesures de confinement de plus en plus strictes sont prises dans les grandes métropoles de Californie où la vie nocturne n'est plus qu'un souvenir, New York pourrait également se reconfiner.

Les ventes de détail aux États-Unis ont été décevantes : elles n'ont augmenté que de 0,3% le mois dernier, après une solide hausse de 1,6% en septembre (le consensus tablait sur +0,5%).

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,2% en octobre (après +1,2% le mois précédent).