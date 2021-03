Devises : le $ frappe un gros coup sur le Forex après Powell

(CercleFinance.com) - La fin de journée a été rude à Wall Street, elle a été volatile sur le FOREX, et le repli a été sévère sur l'Euro qui affiche -0,75% face à un Dollar qui repasse le cap des 1,200 et se hisse jusque vers 1,1970/E.

Le Dollar grimpe même de +1% face au Yen (vers 108), de +0,5% face à la Livre (1,39) et de plus de 1% face au Franc suisse (0,9295).

Il gagne également +0,7 à +0,8% face aux devises australes (Nouvelle Zélande et Australie).

Il y avait longtemps que le Dollar Index n'avait gagné près de 0,8% face à toutes les devises de réserve (+0,78% à 0,9165).

L'approche 'décontractée' de la FED face au risque inflationniste qui constituerait une menace surestimée ne rassure pas, quand dans le même temps le baril de WTI s'envole de +5% sur le NYMEX, à plus de 64,5$, au plus haut depuis mi-janvier 2020.

Le prix des carburants -du sans plomb- pourrait repasser le cap psychologique des 3$ le gallon aux Etats Unis.

Les taux longs US (c'est à dire de 5 à 7 puis 10 ans, puis 30 ans) s'enflamment et crèvent leurs plafonds actuels, et notamment le fameux seuil psychologique des 1,50% sur le T-Bond 2031.

Il affiche +9,7Pts à 1,567% ce soir (son pire niveau depuis plus de 1 an puisque ce niveau n'avait plus été approché depuis le 15 février 2020).

Et la hausse de rémunération du Dollar s'observe sur toutes les maturités supérieure à 3 ans (c'est stable entre 3 mois et 3 ans, c'est à dire 2024): le '5 ans' prend +3Pts à 0,756%, le '20 ans' (peu travaillé) +8Pts à 2,20% et le '30 ans' (la référence pour l'activité immobilière, via les prêts hypothécaires) +7Pts également à 2,32% (le palier des 2,3000% constituant également un seuil psychologique).

Les investisseurs ne jugent pas convaincant l'affirmation de Jerome Powell pour qui 'les conditions financières sont très accommodantes et c'est approprié aux conditions actuelles, le marché du travail est loin d'avoir renoué avec ses niveaux de début 2020'.

Mais pour beaucoup d'investisseurs, l'inflation est comme une pâte dentifrice qu'il est bien difficile de faire rentrer dans le tube dès lors qu'elle s'en échappe.