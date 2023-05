Devises: le Franc suisse décroche, la Livre se reprend bien information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 18:50

(CercleFinance.com) - L'Euro finit cette séance riche en indicateurs pratiquement inchangé face au Dollar, entre 1,1000 et 1,1010... et le Dollar reprend +1% sur la semaine.

Cela ne démontrer aucun raffermissement du billet vert, c'est lié à la base de comparaison: l'euro était monté en flèche vendredi dernier (+0,9% à 1,1130) et une rechute sur les 1,1000 s'était amorcée dès le 2 mai.



L'euro ne va nulle part depuis le 13 avril dernier, oscillant autour d'un pivot de 1,1000 (cela fait donc presque 4 semaines).

Les 2 réunions consécutives des banques centrales ces 3 et 4 mai n'ont pas constitué des 'game changers' : elles font figure de 'non événements'



Le 'fait du jour', c'est le Franc suisse qui décroche en solo de -0,75% face aux principales devises mondiales.

Il a connu une séance volatile puisque le 'CHF' a oscillé entre 0,9750 et 0,988, pour s'équilibre vers 0,9830 ce soir.

La Livre s'est imposé symétriquement comme la devise la plus recherchée avec +0,6% face au Dollar et l'euro, +1,25 face au Franc suisse.



Le Dollar Index s'effrite de 0,15% vers 101,25 et finit la semaine en repli de -0,4%... rien de décisif.



le FOREX ne s'est guère animé malgré la publication du 'NFP' d'avril qui révèle des chiffres de l'emploi étonnamment robustes.



L'économie américaine a en effet généré 253.000 emplois non agricoles au mois d'avril, selon le Département du Travail, un nombre supérieur aux attentes du marché (+160.000), et même à celle de Jefferies qui en attendait jusqu'à 185.000.



Le taux de chômage en particulier s'est tassé de 0,1 point à 3,4% (au plus bas depuis 1969, le consensus attendait +0,1% à 3,6%), le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6%, un niveau inférieur de 0,7 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4% (contre 4,2% attendu), ce qui est bien plus fort que prévu.



Ceci occulte la révision à la baisse des embauches les 2 mois précédents, de 326.000 à 248.000 pour février et de 236.000 à 165.000 pour mars, soit un solde de révision total de -149.000 pour ces 2 mois.



Les investisseurs ont pris également connaissance -sans plus d'émotion- des chiffres de la production industrielle en France : elle se replie sur un mois dans l'industrie manufacturière (‑1,1% après +1,3%) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑1,1% après +1,4%), selon les données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



En Europe, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE, par rapport à février, selon les estimations d'Eurostat: le repli est particulièrement marqué en Allemagne (-2,4%).