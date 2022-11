Devises: le $ fortifié par J.Powell, la £ plombée par la BoE information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 19:55

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance progression du Dollar, dopé par les propos de Jerome Powell mercredi soir : la hausse apparaît même spectaculaire avec +1,5% à 113,00.



Mais c'est surtout lié à l'effondrement de la Livre (-2% à 111,55$) qui accuse le coup d'une déclaration de la BoE.

La Bank of England prévient que l'objectif final des taux UK 'sera moins élevé que le marché ne l'anticipe', malgré une inflation qui culmine à près de 11% fin octobre.



Le Dollar est dopé depuis la veille (peu après 19H30) par les propos de Jerome Powell qui a enterré les espoirs de 'pivot' (vers une politique monétaire moins restrictive, le 'shift' étant repoussé probablement à début février 2023).

Après les +75Pts de ce 2 novembre, la FED pourrait ajouter 75Pts mi-décembre : 'l'objectif terminal des taux étant plus élevé que prévu initialement car des données solides et une inflation tenace augmentent la nécessité de nouvelles hausses'.

Les marchés anticipent désormais un niveau supérieur à 5%, peut-être 5,25% (d'ici mai 2023): le taux directeur devrait ensuite demeurer constamment supérieur à l'inflation, contrairement à ce qui a été expérimenté depuis mars 2009 aux US et mars 2015 dans l'UE avec l'instauration des taux négatifs.



Il y avait également un déluge de chiffres US : le plus attendu ce jeudi -à la veille de la publication du NFP- c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Elles ont baissé de manière inattendue de -1.000 la semaine dernière aux Etats-Unis (à 217.000 contre 225.000 attendu), ce qui suggère une poursuite des tensions sur le marché du travail.

La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un meilleur indicateur de l'évolution du marché du travail, a elle aussi reculé, signant un repli de 500 à 218.750 inscriptions.

Le marché du travail demeure donc étonnamment robuste et ce genre de 'bonne nouvelle' est une mauvaise nouvelle à la veille de la publication du 'NFP' et du taux de chômage US en octobre.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 73,3 milliards de dollars au mois de septembre, par rapport à celui de 65,7 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 67,4 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 11,6% d'un mois sur l'autre, plus importante que celle attendue par le marché, reflète une hausse de 1,5% des importations de biens et services, à 331,3 milliards de dollars, et un tassement de 1,1% des exportations, à 258 milliards.

L'Euro a reculé de -0,65% vers 0,9750$, le Franc suisse de près de -1% vers 1,0125$



En Europe, Christine Lagarde vient de déclarer que 'une récession ne suffira peut-être pas à terrasser l'inflation: la BCE ne peut pas se contenter de suivre la FED'.

Cela signifie t'il qu'elle pourrait encore durcir sa politique monétaire quand la FED aura tempéré la sienne ?