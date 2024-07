Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le FOREX stagne depuis 4 jours, le Yen faiblit information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance calme sur le FOREX avec des écarts millimétriques sur le '$-Index' qui s'effrite de -0,08% vers 105,05.



L'Euro grappille 0,08% à 1,0820 mais le Franc suisse recule de -0,2% vers 0,8990/$.

La devise la plus vigoureuse fut la Livre qui grimpe de +0,45% vers 1,2840 et la plus faible, une fois de plus cette année avec -0,3% vers 161,75$.



Le seul chiffre du jour était d'importance mineure : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en mai en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% le mois précédent (révisée d'une croissance de 0,1% estimée initialement).



Les ventes des grossistes américains ayant pour leur part progressé de 0,4% en mai par rapport au mois précédent, il leur fallait 1,35 mois pour écouler leurs stocks, un ratio stable par rapport à celui observé en avril.



Les investisseurs n'attendent aucune surprise de la deuxième audition de Jerome Powell, le président de la Fed, devant la Chambre des représentants, prévue dans l'après-midi.



Hier, devant le Sénat, le patron de la Réserve fédérale avait préparé le terrain à une baisse des taux en septembre prochain en se félicitant du reflux de l'inflation et de la baisse des tensions sur le marché du travail.



'Point important: il a mis en exergue le risque de baisser trop tardivement ou trop peu les taux ce qui pourrait entraîner des effets négatifs sur l'activité économique et l'emploi', fait valoir Christopher Dembik, chez Pictet AM.

'Tout est prêt pour une baisse des taux à la rentrée', en déduit le stratège.

Le consensus avoisine 75% pour un 1er assouplissement dès la mi-septembre.



Le FOREX pourrait s'animer demain avec les chiffres de l'inflation US.



