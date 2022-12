Devises: le FOREX se calme après les turbulences de jeudi information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - Après l'épisode de volatilité extrême de jeudi dernier (suite au ton 'faucon' de la BCE concernant l'inflation) et une instabilité résiduelle vendredi, le FOREX semble nettement apaisé avec des écarts modestes tout au long de cette séance de lundi (0,3% en valeur absolue) marquée par une légère tendance au renforcement du Dollar face à l'Euro.



Le Dollar Index qui était faible ce matin (-0,5% vers 104,15) grappille +0,2% ce soir et se rapproche des 105.

Le plus gros écart concerne le Dollar/Yen avec +0,3% au profit du billet vert (et le Yen cède également -0,45% face à l'Euro, à 145,3).



La semaine qui s'ouvre ce lundi constitue traditionnellement une période calme pour le marché des changes, les investisseurs préférant protéger leurs portefeuilles et se focaliser sur les préparatifs de Noël, s'ils ne sont pas tout bonnement partis en congés.



Parmi les indicateurs de la semaine figurent des chiffres relativement secondaires aux Etats-Unis, tels que les indicateurs avancés du Conference Board, les dépenses des ménages ou les commandes de biens durables.



Seule statistique attendue aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a signé un petit rebond en décembre (à 88,6 contre 86,4), conformément à l'évolution des PMI et du ZEW... ce qui n'a donc pas contribué à soutenir l'Euro (-



Cette avant-dernière semaine de l'année va surtout offrir aux investisseurs un répit bienvenu pour digérer les récentes annonces sur l'évolution à venir des politiques monétaires.