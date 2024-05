Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le FOREX reste calme mais le $ poursuit son repli information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 19:01









(CercleFinance.com) - Le FOREX a somnolé lundi (journée fériée à Londres et à New York) et ne s'est pas franchement réveillé ce mardi.

Les écarts sont demeurés faibles et la tendance de fond, plutôt baissière sur le Dollar depuis quelques semaines, a de nouveau prédominé, le '$-Index' aligne une 3ème séance de repli, de -0,15% vers 104,40 : il se retrouve ainsi proche de son plancher du 15 mai (104,30).



L'Euro a grappillé +0,15% face au Dollar vers 1,0875, le billet vert a reculé de -0,1% face à la Livre, de -0,3% face au Franc suisse mais il progressé de 0,1% face au Yen qui recule vers 157, un niveau qui coïncide avec les planchers de... 1990.

Le Franc suisse prend également +0,15% face à l'Euro vers 0,9905.



Le Dollar n'a pas profité de la hausse de la confiance des consommateurs américains qui s'est en effet améliorée à la surprise générale : le Conference Board publie un score de 102 contre contre 97,5 en avril alors que le consensus tablait sur un repli vers 96.



La raison réside dans la progression des rendements en Europe (+5Pts en moyenne) alors que celui des T-Bonds se limite à +3,5Pts.



Des rendez-vous plus importants marqueront la fin de la semaine à commencer par la parution vendredi de chiffres de l'inflation qui seront suivis de près aux Etats-Unis comme en Europe.



Ces données permettront d'en savoir plus sur l'évolution à venir des taux d'intérêt, notamment de la Fed, dans un climat de scepticisme grandissant concernant la possibilité de prochaines baisses de taux.





