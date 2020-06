Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le FOREX comme à l'arrêt, malgré volatilité S&P500 Cercle Finance • 15/06/2020 à 19:51









(CercleFinance.com) - C'est une manière de nouveau record : le Dow Jones vient de varier de plus de 2.000Pts en quelques heures (-1.000 suivi de +1.050Pts) et les T-Bonds n'ont reflété ni aversion, ni retour de l'appétit pour le risque au fil des heures. Et puisque la rémunération du Dollar ne bouge (mystérieusement) pas, malgré les embardées de Wall Street, le billet vert reste cantonné dans d'étroites limites, entre -0,2% face à l'Euro ce matin et +0,3% ce soir à 1,1290. Le billet vert décale de -0,1% face au Yen et +0,35% face au France suisse, c'est tout ce qu'il y a dire sur son évolution (ou plutôt, absence d'évolution). Quasiment pas de réaction des cambistes lors de la publication l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York (vers 15H45) qui est ressorti très au-dessus des attentes : il s'établit à -0,2, après -48,5 annoncé en mai alors que le consensus anticipait pour sa part un indice à -27,50... de quoi alimenter les spéculations sur une reprise en 'V' comme l'évoquait Larry Kudlow ce weekend, se faisant l'interprète de la parole présidentielle. Le billet vert est passé de -0,15 à +0,15% entre 1,125 et 1,128/E)... sans que l'on puisse affirmer que cela a un véritable rapport avec l'Empire State'.

