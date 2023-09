Devises : le $ fléchit nettement en amont du discours Powell information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 19:53

(CercleFinance.com) - Le Dollar, contrairement à la séance de mardi où il a affiché une volatilité nulle, s'est nettement affaibli à mesure que l'heure du communiqué de la FED et la conférence de presse de J.Powell se rapprochait.



Le $-Index lâche pas moins de -0,5% à 104,68 alors qu'il affichait 105,05 vers 14H30 et 105,25 à 9H15.

L'Euro reprend +0,05% à 1,0725, le Franc suisse +0,4%... en revanche, le Yen demeure faible et a même testé 148,5/$ en séance.

On voit se dessiner une ébauche de réponse à la question : Jerome Powell montrera t'il 'faucon' ou 'colombe' ?

Les cambistes penchent en faveur d'un discours laissant la porte ouverte à un 'pivot' si les conditions économiques se dégradent (ce qu'elle font).



FOMC (comité stratégique de l'autorité centrale américaine) devrait choisir de laisser ses taux d'intérêt inchangés (99% de probabilité) et il subsiste des interrogations sur ses intentions en matière de trajectoire des taux dans les prochains mois du fait de la résurgence de pressions inflationnistes via les prix de l'énergie.



Les journalistes ne manqueront pas de questionner Jerome Powell sur l'agenda de la FED et il peut choisir de se montrer précis ou de rester dans le vague... tout en laissant une possibilité de nouveau tour de vis début novembre.