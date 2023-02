Devises : le $ finit stable, mais c'est juste une moyenne information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 19:59

(CercleFinance.com) - Ca a tangué un peu sur l'obligataire ce mardi, c'est resté apparemment plus calme sur le FOREX... mais en apparence seulement car le Dollar a pas mal hésité et se trouve sujet à des variations assez disparates par rapport à l'Euro (il s'effrite de -0,1%) ou la Livre (il cède -0,3%) tandis qu'il progresse de +0,3% face au Franc suisse et de +0,5% face au Yen (encore en recul, et jusque sous 133 cette fois).



Le Dollar Index termine ainsi inchangé à 103,30 alors que les paires de devises ont décalé dans tous les sens.



Tous les regards étaient tournés à 14H30 vers les US avec l'annonce de la hausse de +0,5% du CPI en janvier aux Etats Unis : les opérateurs espéraient un score de +0,3% mais redoutaient aussi que ce soit +0,7% (donc c'est en milieu de fourchette).



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 6,4% en janvier sur 12 mois, un taux annuel toujours au plus bas depuis octobre 2021.



Hors énergie (+8,7%) et produits alimentaires (+10,1%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'core' s'est établi à 5,6% le mois dernier, un niveau lui aussi un peu au-dessus de celui qu'anticipait le marché en moyenne (5,4%) avec une progression du prix des 'services' qui met à mal le scénario d'un repli vers 3% d'ici la fin de l'année.

Le consensus concernant le 'taux final' de la FED est majoritairement anticipé à 5,50% et les 5,25% mi-mai ne font plus guère de doute: le marché se fait à l'idée qu'il y aura bien 3 X 25Pts avant que la FED 'pivote'.



Et c'est là que la divergence est la plus évidente : les marchés s'attendent à 2 X-25Pts d'ici fin 2023 (de 5,25/5,50% vers 4,75/5,00%) alors que la FED martèle qu'il faut pas espérer une détente avant début 2024.



Les détenteurs de Dollar attendent apparemment que d'autres membres de la FED viennent éclairer leur lanterne.