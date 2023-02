Devises : le $ finit le semaine au plus haut après le PCE US information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 18:19

(CercleFinance.com) - Le Dollar finit la semaine en force, au plus haut et sur un gain de +0,7% à 105,3 d'après le Dollar Index: le billet vert gagne 0,5% face à la Livre et +0,6% face au Franc suisse.

Il grimpe surtout de 1,3% face au yen à 136,4 (contre 134,1 ce matin) après une déclaration du futur patron de la BoJ (Bank of Japan), le successeur du très 'colombe' Kuroda qui juge approprié des 'taux très bas' (il va donc poursuivre dans la droite ligne de la stratégie en vigueur depuis 7 ans).



Le Dollar se redresse à la lumière de chiffres de l'inflation plus vigoureux que prévus, avec une hausse des prix 'globale' du PCE de +5,4% (en net rebond par rapport à décembre) et une inflation 'Core' (hors alimentation et énergie) qui ressort à 4,7% contre 4,3% espéré après 4,6% en décembre.



Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains recèlent également des surprises : les dépenses de consommation des ménages ont en effet rebondi de 1,8% en janvier par rapport au mois précédent (après une révision en baisse des chiffres du 4ème trimestre de +2,1 vers +1,4%.



Le Département du Commerce précise que leurs revenus ne se sont en revanche accrus que de 0,6%, une hausse inférieure au consensus de marché: la chute du taux d'épargne s'accompagne d'un accroissement de l'endettement avec un encours de 'cartes de crédit' qui s'approche des 1.000Mds$ (record absolu).



Et pour ne rien arranger -les 'bonnes nouvelles' se transformant en mauvaises', le moral des ménages américains s'est amélioré plus fortement que prévu en février, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

L'indice de confiance de l'université du Midwest est remonté à 67 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, alors que les analystes l'attendaient autour de 66,4, conformément à sa première estimation.

Le sous-indice mesurant le jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, à 70,7 en février contre 68,4 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations s'est accru à 64,7 contre 62,7 le mois précédent.



En France, la confiance des ménages français se montre en revanche quasi stable en février 2023 : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).