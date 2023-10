Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ finit la semaine inchangé et prend 0,4% hebdo information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 23:55









(CercleFinance.com) - Le dollar a fini peu changé face à l'Euro, quasi stable au final (+0,05%) vers 1,0565.



La vedette du jour fut le Yen qui prend 0,5% face au $ et 0,45% face à l'Euro.



Inversement, le Franc suisse fut le plus faible avec -0,4% face au $ et -0,45% face à l'euro (vers 0,8535).



Le $-Index finit inchangé à 106,60, il grappille +0,4% sur la semaine et ne semble pas jouer son rôle de refuge alors que le contexte géopolitique se tend (l'or en revanche joue ce rôle, le revoici au-delà des 2.000$, à 2005$).

En effet, ce vendredi, les échos en provenance d'Israël et de la bande de Gaza font songer au franchissement d'une étape dans le conflit avec des préparatifs 'sur le terrain' émanant des 3 corps d'armée de Tsahal Terre/Air/Mer, ce qui synonyme d'offensive imminente, à moins qu'elle n'ait déjà commencé.

Côté 'macroéconomie', le Dollar n'a pas souffert de la baisse de la confiance des consommateurs américains au mois d'octobre.

L'indice de confiance est finalement ressorti à 63,8, un niveau nettement supérieur à sa première estimation (63), mais en net recul par rapport au niveau de 67,9 atteint en septembre.

Joanne Hsu, l'auteure du rapport, précise que ce repli a surtout été alimenté par les consommateurs les plus fortunés, qui ont été affectés par le récent accès de faiblesse sur les marchés boursiers.



La composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle s'est ainsi repliée à 70,6, contre 71,1 le mois passé, tandis que la composante des anticipations a reculé à 59,3, après 65,8 en septembre.



Ces derniers chiffre de 'confiance' sont compensés par la bonne surprise des dépenses de consommation des ménages américains : elles ont augmenté de 0,7% le mois dernier par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression supérieure aux attentes (+0,4%), pour des revenus en croissance de 0,3% (le taux d'épargne recule).



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à 3,4% en rythme annuel, un taux stable par rapport à celui observé en août (soit +0,4% en séquentiel, contre un consensus de +0,3%), mais le PCE 'Core' (excluant les produits alimentaires et l'énergie) se tasse légèrement de 3,8% à 3,7% d'un mois sur l'autre.





