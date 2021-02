Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ fait machine arrière, canal haussier compromis Cercle Finance • 09/02/2021 à 19:53









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Après un lundi où le FOREX semblait éteint, les parités ont retrouvé un peu de volatilité alors que le Dollar s'est nettement affaibli contre toutes devises: il perd 0,5% face à l'Euro vers 1,210, -0,6% face au Yen à 104,60 et -0,65% face au Franc suisse à 0,89302. Il résiste face au $ canadien et ne cède que 0,3% face aux devises 'australes'. Le Dollar retrouve ses niveaux du 28 janvier et invalide son canal de tendance haussière court terme (inauguré sous 1,234/E le 7 janvier) en retombant sous 1,2100/E Il n'y avait qu'un seul petit chiffre au calendrier aux Etats Unis : le nombre d'offres d'emplois à progressé de +1,2% en décembre, à 6.65 millions contre 6,57 en novembre. L'Euro a peut être bénéficié d'un petit soutien de la part de la balance commerciale allemande qui a dégagé un excédent commercial de 16,1MdsE en décembre 2020, stable par rapport au surplus affiché le mois précédent.

