Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ faiblit au lendemain des 'minutes' de la FED information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 22:38









(CercleFinance.com) - Même si les mouvements observés sur le FOREX sont à relativiser du fait de l'absence des cambistes américains (jour férié pour célébration de la fête nationale), le repli du Dollar est suffisamment prononcé (-0,3% vers 105,1 pour le ' $-Index ') pour conclure que les ' minutes ' de la FED ont été jugées plutôt ' dovish '.



Et cela débouche sur une remontée de l'Euro au-dessus des 1,0810, de 0,25% du Yen vers 161,25, de +0,2% du Franc suisse vers 0,9000... et même écart pour la Livre vers 1,2765$.

L'Euro n'a pas été affaibli par le recul de la production industrielle allemande : elle a chuté de -1,6% alors qu'un rebond de +0,5% à +0,6% était attendu en mai.



La Livre n'a pas souffert non plus de cette journée d'élections législatives qui devrait se solder par une large victoire des travaillistes, alors que les conservateurs menés par Rishi Sunak ont atteint des records d'impopularité (après 14 ans d'exercice du pouvoir... et un Brexit).



Les échanges devraient s'animer demain sur le Forex avec la publication du très attendu 'NFP', le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



'La situation macroéconomique reste complexe à l'heure actuelle et les données fournissent des informations incertaines quant à la prochaine phase du cycle actuel', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Une fois la confiance établie, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, les marchés seront en mesure de choisir leur propre direction', indique l'analyste.

En ce qui concerne une baisse de taux mi-septembre, ce scénario est plébiscité par 70 des opérateurs, et le consensus monte à 84 pour une seconde baisse en décembre.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.