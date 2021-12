Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ et £ gagnants cette année, devant Franc suisse information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 14:11









(CercleFinance.com) - Le FOREX est comme tout le monde s'y attendaient, très calme : la volatilité est absente, les volumes sont logiquement extrêmement réduits pour ce dernier jour de 2021 où aucune statistique majeure n'était attendue.

Le Dollar Index affiche -0,02% à 95,94... autrement dit une stabilité parfaite.

Il consolide ses gains annuels (+7,45%) face à l'Euro vers 1,1322.

Le marché des changes a fermé à 13H au Royaume Uni, la Livre finit inchangé face à l'Euro, sur un gain annuel de +6,3%... malgré le Brexit qui devait plonger l'économie britannique dans le chaos.

Le Yen est la devise de réserve ayant perdu le plus de terrain avec -11,5% face au Dollar et -3,8% face à l'Eur.

Le Franc suisse gagne +4,5% face à l'euro et en perd environ -2% face au $.



Le Dollar qui gagne encore +2,7% face à la Livre turque engrange près de +80% sur l'année écoulée.







