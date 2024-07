Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ entame bien la semaine, face à un Euro faible information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 19:39









(CercleFinance.com) - C'est assez paradoxale : le Dollar poursuit sa remontée alors que la dette Fédérale a franchi la barre des 35.000Mds$ ce weekend et s'établit à 35.004Mds$ ce lundi.



Le billet vert prend +0,3% face à l'Euro, le '$-Index +0,25% à 104,55, en l'absence de 'stats' et de déclarations de banquiers centraux (période de 'silence' de la FED oblige à la veille du FOMC.



C'est en réalité l'Euro qui est un peu plus faible : il recule contre toutes devises (à 1,0825/$), de -0,3% face à la Livre, de seulement 0,05% face au Franc suisse.



Les prochaines 48H seront marquées par une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mardi et mercredi qui se déroule dans un contexte particulier : la dette Fédérale a franchi la barre des 35.000Mds$ ce weekend et s'établit à 35.004Mds$ ce lundi.



Aucun changement de taux n'est attendu, mais les professionnels espèrent que Jerome Powell, son président, ouvrira la porte à une possible baisse de taux au mois de septembre... ce qui rendrait le coût de la dette plus supportable (les USA vont devoir débourser 1.300Mds$/an au rythme actuel).



'Il se peut que l'événement ne fasse pas tant bouger les marchés que cela', estime Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Il faudra sans doute attendre le symposium de Jackson Hole (prévu du 22 au 24 août) pour que Powell fournisse un signal plus clair', conclut-il.







