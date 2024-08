Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ enfonce ce soir ses planchers du 19/07/2023 information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 23:40









(CercleFinance.com) - Le Dollar repart à la baisse et enfonce de nouveaux planchers : l'Euro s'adjuge +0,3% et renoue avec les 1,1190$, affichant sa meilleure clôture depuis le 19 juillet 2023.



Le '$-Index' (-0,3% à 100,55) menace clairement ce soir le plancher des 100,70/100,65 (le plancher de fin 2023 est enfoncé), et ce, 48H après le discours de Powell confirmant l'amorce d'une décrue des taux, un scénario espéré sans désemparer depuis fin octobre 2023.



Le billet vert n'a tiré aucun soutien de la hausse inattendue de la confiance du consommateur aux Etats-Unis : elle s'est améliorée de manière inattendue au mois d'août en dépit d'une montée des inquiétudes autour du marché du travail, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice est ressorti à 103,3 ce mois-ci contre un chiffre révisé de 101,9 en juillet, alors que les économistes attendaient en moyenne un léger tassement autour de 101.



La composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé à 134,4, après 133,1 le mois dernier, tandis que celle des anticipations a avancé à 82,5 à comparer avec 81,1 en juillet.



Dans un communiqué, le ConfBoard note que ce dernier s'inscrit pour le second mois consécutif au-delà de la barre des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est généralement en devenir.



Cela aurait été bien pire sans les commandes d'état et la prise en compte des 'effets stocks'... mais ce fut un chiffre sans conséquence pour l'Euro.



La Livre Sterling s'est appréciée de +0,6% face au Dollar et de +0,3% face à l'Euro (à 0,8435) après la présentation par Keir Starmer d'un projet de budget d'austérité pour 2025, 'douloureux' pour ses concitoyens.



Enfin, l'once d'or ne cède rien à 2.512$, malgré la nette tension des taux du jour, le facteur 'Dollar faible' ayant été prépondérant.





