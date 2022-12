Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ encore affaibli malgré meilleure productivité information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 18:49









(CercleFinance.com) - Le $-Index rechute de -0,5% vers 105 malgré une nette révision à la hausse de la productivité US au troisième trimestre (deuxième estimation): +0,8% sur la période juillet-septembre, contre +0,3% annoncé initialement (soit -1,3% sur 1 an au lieu de -1,8%).

Dans le détail, la production par travailleur a augmenté de 3,3%, pour un nombre d'heures travaillées en hausse de 2,5%.

Les coûts unitaires de la main d'oeuvre ont parallèlement augmenté de 2,4% au troisième trimestre, ce qui implique des pressions sur les salaires, avec une hausse annuelle qui atteint 5,3% sur 12 mois.



L'Euro reprend 0,4% face au billet vert à 1,0510 alors que les cambistes ont pris connaissance d'une révision à la hausse du PIB de +0,3% à +0,4% au troisième trimestre dans la zone euro.

Mais pas de triomphalisme prématuré car en Allemagne, la croissance ressort en baisse de -0,1% en novembre.



En France, la balance commerciale se redresse de 0,5MdE, et s'établit à -14,4 milliards d'euros en moyenne mobile sur trois mois, en octobre 2022 d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Ce regain est porté par l'amélioration de la balance énergétique.



La Livre réalise la meilleure performance face au $ (et aux autres devises) avec +0,7% à 1,222, devant le Yen à +0,5% à 136,4, le $ canadien et le Franc suisse ne grappillent que +0,1%.







