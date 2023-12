Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ en léger repli (-0,2%) après CPI sans surprise information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 19:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar perd du terrain (-0,2% si l'on se fie au '$-Index' revenu sous les 104, vers 103,88) après la publication d'un indice des prix US 'sans surprise'.

C'était potentiellement le chiffre le plus important de la semaine mais le 'CPI' américain s'avère constituer un 'non événement'.

L'un des 'faits du jour', c'est la lourde rechute du pétrole en fin d'après-midi : -3,3% vers 73,6$ pour le 'Brent'... mais cela ne provoque pas la traditionnelle hausse symétrique du billet vert.



Les prix de l'énergie ont continué de se détendre le mois dernier, ce qui a permis à l'inflation de stagner comme prévu en novembre, laisse entrevoir une approche plus accommodante de la part de la FED.



L'indice 'Core' affiche une stabilité à 4,00% en données 'core', le 'CPI brut' ressort à 3,1% (+0,1% en novembre).

Suite à ces chiffres, les investisseurs estiment à environ 44% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars (vers 5,00/5,25%), selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre 42% environ hier.



Le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.



L'euro reprend 0,3% face au $ vers 1,0795, le Yen +0,4% vers 145,5, le Franc suisse +0,3% également vers 0,8755.

La Livre stagne en revanche vers 1,2550 alors que la BoE devrait laisser son taux inchangé jeudi.





