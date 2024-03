Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ efface une semaine de repli après PPI à +0,6% information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 18:57









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse vigoureusement après parution des prix à la production aux Etats-Unis ('PPI'), lesquels préfigurent le plus souvent l'orientation des prix à la consommation.

Le PPI a effet grimpé de 0,6% en données brutes en février (2 fois plus que prévu) par rapport au mois précédent.



Selon le Département du Travail, la hausse s'est établie à 1,6% en données brutes en 'annualisé' et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux le mois dernier, à comparer à des taux annuels respectifs de 1% et 2,7% observés en janvier.

Le taux 'global' ressort éloigné des anticipations (-1,3%), un écart trop important pour être 'négligé'.

Voilà qui repousse le calendrier d'une baisse taux à coup sûr au mois de juin (la FED va vouloir se 'donner le temps') et pourrait amener à revoir l'agenda des baisses de taux d'ici fin 2024 (3 au lieu de 4 ?).



Le Dollar index grimpe de +0,6% vers 103,40 et cela se traduit par un repli symétrique de l'euro vers 1,0880 (tous les gains depuis le 6 mars effacés en 2 heures), du Franc suisse vers 0,8840, de -0,4% du Yen vers 148,25.

Pas de 'stats' en Europe ce jeudi mais une croissance française revue à la baisse à zéro par l'INSEE au 1er trimestre, mais révisée à +0,3% au 2ème trimestre.

A noter également le record de faillites de PME françaises en rythme annuel qui franchit le cap des 400/mois, pire score depuis 2009.



Les autres chiffres du jour ont eu peu d'impact : pas de mauvaise surprise pour les ventes de détail aux Etats-Unis qui ont rebondi de 0,6% en rythme séquentiel en février, un rebond globalement conforme aux attentes du marché, après un repli de 1,1% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,3% le mois dernier, après une baisse de 0,8% en janvier.



Enfin, le Département du Travail annonce 209.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 mars aux Etats-Unis, un chiffre en repli de 1.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (210 000 au lieu des 217 000 initialement annoncés).







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.