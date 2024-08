Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ échappe à un risque de basculement imminent information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 19:39









(CercleFinance.com) - Séance de net rebond pour le Dollar qui avait déclenché la veille une alerte à la baisse sous 100,65 sur le '$-Index' et face à l'Euro sous 1,1190.

Etrange comportement pour cette 'séance de transition' à la veille des données sur le chômage US demain et de l'inflation vendredi.



Le '$-Index' bondit de +0,6% vers 101,15, ce qui prend à revers les vendeurs, y compris face au Yen et la Livre qui rechutent de -0,55%.

Le Franc suisse résiste et ne lâche que 0,15%, s'adjugeant symétriquement +0,5% face à l'Euro (vers 0,9360).



La raison des mouvements de change observés ce 28 août ne se trouve pas du côté des chiffres jour : la confiance des ménages français dans la situation économique se redresse de nouveau en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne encore un point à 92, et atteint un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine.



Outre-Manche, le budget d'austérité qui va être imposé aux britanniques, et notamment aux seniors, ne rassure pas complètement : la Livre se stabilise face à l'Euro mais reste globalement vulnérable.





