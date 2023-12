Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ dopé par le 'NFP', le Yen se calme vers 144,8$ information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 20:05









(CercleFinance.com) - Le Dollar semble dopé par la publication d'un très vigoureux rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui témoigne de près de 200.000 créations d'emplois selon le Département du Travail.

Le consensus +150.000 est largement dépassé avec près de +200.000 et le taux de chômage attendu en hausse à 4,00% est en réalité en net repli de -0,2% à 3,7%.

Rien n'est conforme aux attentes, y compris les révisions à la baisse pour les 2 mois précédents : le consensus tablait sur -50.000 et c'est -35.000.



Cette statistique bien supérieure aux attentes a provoqué une remontée de +0,6% du Dollar Index qui a refranchi les 104 pour s'établir à 104,15, ce qui lui permet de finir la semaine en hausse de +0,7%.



Après le coup de tabac de la veille sur le Yen (avec un gain de +3% en intraday), le marché se calme un peu et la devise japonaise retombe de -0,5 vers 144,8 face au Dollar, ce qui réduit le gain hebdo à +1,7%.



La robustesse du marché du travail, une croissance révisée à +5,2% au 'T3' vont compliquer la tâche de la Réserve fédérale dans le recalibrage de sa politique monétaire: le discours qu'elle tiendra ce 13 décembre (communiqué final du FOMC) pourrait plus 'faucon' que Wall Street ne l'espérait.



L'Euro lâche -0,3% vers 1,0760 alors que Goldman Sachs estime que la BCE devrait baisser ses taux à chacune de ses réunions à partir d'avril, soit -125Pts d'ici fin 2025 (et peut être devance la FED car l'UE est déjà en récession depuis 1 trimestre.



