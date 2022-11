Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le Dollar tente un rebond avec un Yen sous pression information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 19:51









(CercleFinance.com) - Début de semaine calme, très calme sur le FOREX, avec une parité Euro/Dollar figée vers 1,0330 après le test de l'ex-support des 1,0350 de la mi-mai.

Stabilité également sur les paires USD/Franc suisse mais franche correction du Yen (-0,8%) qui avait gagné près de 5% face au Dollar la semaine passée.



Faute de catalyseurs, peu de volatilité ce lundi mais cela pourrait changer dès demain : la première estimation du PIB de 3ème trimestre dans l'Eurozone sera communiquée ce mardi.

Une semaine qui s'annonce riche en statistiques, notamment des statistiques américaines ayant trait à l'inflation (prix producteurs, mardi), à la consommation (ventes au détail, mercredi) et à l'immobilier (mises en chantier, vendredi).



Des indicateurs confirmant la bonne résistance de l'économie américaine pourraient refroidir l'appétit pour l'Euro, de crainte que cela n'incite la Fed à se montrer durablement agressive.

Le Dollar Index reprend 0,4% vers 106,6 mais c'est loin d'enrayer la tendance baissière qui risque de se prolonger en direction du support bien identifiable des 105 qui remonte au 10 et 11 août.







