Devises : le Dollar surfe sur une nette hausse de rendement

(CercleFinance.com) - Bonne journée pour le Dollar, séance de correction pour le Franc suisse qui s'impose comme la monnaie la plus faible parmi les devises de réserve.

Le billet vert a repris +0,3% face à l'Euro (en recul vers 1,1275/1,1280$) alors que l'indice Sentix, le baromètre du moral des milieux d'affaires en zone euro, a chuté de presque -5Pts, de 18,3 vers 13,5 en décembre (le consensus l'attendait à 15,9), sondage réalisé avant la chute des marchés du 26/11.

La semaine sera rythmée par d'autres indicateurs comme la croissance au troisième trimestre en zone euro et l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne et le chiffre le plus attendu sera publié vendredi : il s'agit du CPI américain(prix à la consommation attendus hausse jusqu'à +7%/12 mois).

Pas de chiffres aux Etats Unis et nette hausse de Wall Street (le S&P500 gagne près de +1,2%, le Dow Jones près de 2%), le 'risk on' est de retour: les T-Bonds US se retendent de +7,5Pts à 1,4260%, soit un différentiel de +7Pts par rapport à la moyenne des bons du Trésor européen.

Ce différentiel joue à plein sur la parité $/Yen avec une devise japonaise en recul de -0,6%.

Elle joue aussi face au Franc suisse (rendement négatif) qui chute de -0,85% face à Dollar à 0,9260 et de -0,5% face à L'Euro.