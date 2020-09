Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar soutenu par différentiel de taux positif Cercle Finance • 17/09/2020 à 19:58









(CercleFinance.com) - Journée post-FED ultra-calme sur le FOREX, avec de rares écarts supérieurs à 0,2% : la Livre recule de tout juste 0,2% à 1,2940/$ alors la BoE (Bank of England) évoque pour la 1ère fois depuis le début de la crise du Covid, à laquelle se rajoute un Brexit qui ne va pas être une partie de plaisir avec l'UE (et les Etats Unis se montrent également menaçants en cas de non respect des engagements de Boris Johnson sur l'Irlande). Le Dollar (-0,1% face à l'Euro à 1,1830) n'a pas été pénalisé par le repli de Wall Street (-2% en 48H pour le S&P500) ni des chiffres US plutôt décevants publiés à 14H30. Le Département américain du Travail annonce avoir dénombré 860.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en baisse par rapport à la semaine précédente (893.000, nombre révisé par rapport à la première estimation de 884.000). L'embellie atteint donc -33.000 mais les analystes anticipaient un recul plus prononcé, à 850.000 inscriptions. Le Département du Commerce a publié une baisse de -5,1% des mises en chantier de logements (CVS) au mois d'août aux États-Unis, à 1.416.000 en rythme annualisé, là où le consensus anticipait 1,45 million. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui légèrement contracté de 0,9% à 1.470.000, un niveau là-aussi inférieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1,53 million. Le Dollar bénéficie de la décrue du rendement des dettes souveraines européennes (les taux longs se détendent régulièrement depuis le 1er septembre en Europe) tandis que la rémunération des T-Bonds US est restée relativement stable dans l'intervalle. Nos OAT effacent encore 1,8Pt de base à -0,24% -16Pts en 3 semaines, les Bunds affichent -0,49% (-10Pts sur septembre) alors que les T-Bonds sont passés de 0,725% à 0,685%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.