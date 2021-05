Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar se replie après un ISM 'MNFG' en repli Cercle Finance • 03/05/2021 à 20:00









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est repli ce lundi, de -0,4% face à l'Euro vers 1,2065, de -0,2% face au Yen et au Franc suisse et surtout de -0,7% face à la Livre qui grimpe vers 1,3910/$. Le billet vert a été un peu affaibli par la légère baisse de la rémunération des T-Bonds vers 1,61%, suite à la publication d'un recul de la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier, à 60,7 le mois dernier, contre 64,7 en mars, alors que les économistes l'attendaient en hausse aux abords de 65 (les mauvaises nouvelles redeviennent-elles de bonnes nouvelles ?). Dans son communiqué, l'ISM attribue ce repli à la pénurie de composants qui touche actuellement le secteur industriel, à la remontée des prix des matières premières et aux difficultés rencontrées en termes de logistique. La statistique reste cependant supérieure à la barre des 50 points : le secteur vient d'aligner 11 mois consécutifs de croissance depuis sa dernière contraction d'avril 2020.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.