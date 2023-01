Devises: le Dollar se redresse malgré des vents contraires information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 19:22

(CercleFinance.com) - Alors que 9 membres de la FED sont sensés prendre la parole à Davos d'ici vendredi, le Dollar-Index se redresse un peu, de +0,3% vers 102,50 (plancher des 102 testé ce matin), ce qui est assez paradoxal vu les chiffres US du jour (lourde rechute de l'indice Empire State) et des difficultés budgétaires des Etats Unis.



La limite du plafond de la dette Fédérale (31.400 milliards de $) sera atteint dès ce jeudi et les Etats Unis vont revivre le traditionnel psychodrame ou Démocrates et Républicains prennent des postures opposées pour justifier le blocage des déficits pour les uns, le souci de ne pas bloquer l'économie et les administrations pour les autres.

Janet Yellen, la Secrétaire au Trésor appartient naturellement à ce second camp.

Les investisseurs ont également découvert le 1er chiffre de la semaine aux Etats Unis: l'activité manufacturière se contracte fortement (-40Pts) dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State de la Fed locale en janvier, l'indice global des conditions générales des affaires reculant ainsi de 22 points à -32,9.



Le billet vert reprend cependant 0,3% face à l'Euro vers 1,0780, +0,2% face au Yen à 128,3, +0,4% face au Franc suisse à 0,9225.