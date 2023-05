Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le Dollar se redresse de +1,5% en hebdo, à 1,0850E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 20:03









(CercleFinance.com) - Le Dollar progresse depuis 5 séances et une accélération s'est produite ce vendredi dès l'ouverture des marchés à 9H : l'Euro avait rouvert inchangé à 1,0914 mais il s'est mis à glisser (-0,6%) et finit la semaine au plus bas vers 1,0850/1,0855$, soit un repli hebdo de -1,5%.

Le Dollar s'est montré robuste contre toutes les devises ce vendredi: le $-Index gagne 0,6% à 102,7 et il enchaine 4 hausses en 5 séances, avec 75% des gains engrangés ces dernières 48H (pour un gain hebdo de +1,5% également).



Au-delà de 102,7E, la hausse pourrait se poursuivre en direction de 105.



Le billet vert n'a pas réagi au recul de l'indice 'Umich' : l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan traduit une chute de confiance de 63,5 vers 57,7 en première estimation ce mois-ci.

Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a reculé à 64,5, contre 68,2 en avril, celui mesurant leurs anticipations sur la situation économique a plongé à 53,4, à comparer avec 60,5 le mois dernier.

Les prix à l'importation aux Etats Unis ont rebondi de 0,4% au mois d'avril, après une baisse de 0,8% en mars, mais la tendance de fond montre des signes clairs de ralentissement de l'inflation.



En variation sur les 12 derniers mois, les prix à l'import affichent en effet une chute de 4,8% en données brutes.

La faiblesse des prix à l'importation, sous l'effet du dollar fort et du reflux du pétrole, laisse espérer un prochain retour de l'inflation autour de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



En Europe peu de chiffres à se mettre sous la dent: en France, les prix à la consommation augmentent de 5,9% en avril 2023, après +5,7% en mars, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire.





