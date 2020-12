Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar se redresse après un plancher de 1,221/E. Cercle Finance • 16/12/2020 à 19:55









(CercleFinance.com) - Le Dollar a établi ce mercredi-midi un nouveau plancher depuis avril 2018, à 1,221/E. Des prises de bénéfices ont pesé sur l'Euro dans l'après-midi et le statu quo règne en fin de journée. La parité Yen/Dollar reste stable, la Livre grappille +0,2% à 1,3490 et le $ se montre le plus robuste face au Dollar canadien avec +0,4% à 1,2750. Le $ s'est repris après la publication du PMI 'composite' IHS Markit de l'activité globale des Etats-Unis se dégrade de 58,6 en novembre vers 55,7... mais le PMI manufacturier est meilleur qu'attendu, à 56 contre 55,3 en novembre. La déception du jour provient des ventes de détail aux États-Unis qui ont diminué de 1,1% le mois dernier (après un effritement de 0,1% en octobre) selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une contraction marginale, voir une stabilité (les ventes en ligne ont explosé durant la période Thanksgiving/Cyber Monday, mais pas assez pour compenser le repli des ventes en boutique/centres commerciaux). En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont contractées de 0,9% en novembre (après -0,1% le mois précédent), alors que les économistes espéraient en moyenne une timide augmentation. Le point d'orgue de cette avant-dernière séance à 48H des '4 sorcières' se situera ce soir à 20H avec le communiqué de la FED résumant son dernier comité de politique monétaire (FOMC) de l'année : Jerome Powell, tiendra une conférence de presse très attendue dans la foulée.

