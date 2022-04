Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le Dollar se redresse à la veille minutes de la FED information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 23:59









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est nettement redressé face à l'Euro vers 1,0910%, soutenu par par une nette tension des taux longs.

Aux Etats Unis, le rendement des T-Bonds crève également tous les plafonds avec +14,4Pts à 2,556%.



Le déficit de la balance commerciale américaine est ressorti à 89,2Mds$ en février. Les économistes tablaient sur un déficit de 88,5Mds$ après 89,2

en janvier (révisé de 89,7 milliards).

L'ISM des services aux Etats-Unis (Institute for Supply Management) est ressorti à 58,3 au titre de mars, à comparer à 56,5 pour le mois précédent.



De son côté, l'indice des services de S&P Global progresse également: il est passé de 56,5 en février à 58 le mois dernier.

Les cambistes parient sur l'annonce de la mise en oeuvre d'une politique plus agressive de la Fed demain ('minutes' du dernier FOMC): des hausse de taux de 50Pts successives sont attendues lors des 3 prochains meetings.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.