Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar se construit un scénario plus haussier Cercle Finance • 02/02/2021 à 19:58









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son rebond et teste les 1,2020/E (+0,35%) alors que certains membres de la FED tel Robert Kaplan commencent à estimer que la FED doit commencer à envisager de réduire le rythme de ses injection monétaires lorsque l'économie américaine commencera à s'extraire du régime de crise sanitaire car la surabondance monétaire commence à générer des phénomènes de bulles. Certains de ses collègues -plus sur la ligne Powell- estiment que le diagnostic de 'bulle' n'est pas encore validé et que le 'QE' de 120Mds$/mois (80Mds$ en bons du Trésor, 40Mds$ en dette titrisées) devra être poursuivi au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Le Dollar semble donc se construire une reprise moyen terme face à l'Euro qui aurait pu se raffermir -comme les indices boursiers- suite à la publication de chiffres de PIB moins alarmants que prévus dans l'Eurozone : l'activité économique s'est contracté de 0,7% (et de 0,5% dans l'UE), par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, sur l'année 2020, le score serait de -6,8% 'seulement' (Bruxelles tablait sur une chute de 7,8% sur l'année). Côté inflation, cela reste sage et le risque de déflation semble écarté: les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,6% en janvier 2021 après avoir été stables le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois écoulé. Le Forex a été relativement calme et les écarts peu prononcés, rarement supérieurs à 0,2% (le $ grappille 0,2% face au Yen et au Franc suisse et il consolide de -0,3% face au Dollar canadien, à 1,2610 (la parité reste enfermée depuis le 1er janvier au sein d'un corridor 1,26/1,285).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.