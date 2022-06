Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar s'affaiblit légèrement, activité réduite information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 17:52









(CercleFinance.com) - Peu d'activité sur le FOREX en l'absence des opérateurs américains en congé ce lundi : le Dollar s'affaiblit légèrement (-0,3%) sans que cela puisse être relié à une déclaration marquante d'un membre de la FED.



En Europe, les taux devraient être relevés de 0,25% fin juillet puis de 25Pts à la rentrée selon des rumeurs venant de Francfort (la BCE ne se montre donc pas plus agressive).



L'Euro (+0,35% à 1,0535) est soutenu par une nette hausse des rendements de +8Pts sur les 'Bund' (à 1,74%) ou +10Pts sur les OAT (2,31%) alors qu'il n'y a pas d'indication côté T-Bonds.

L'Euro gagne également 0,2% face à la Livre mais stagne face au Franc suisse à 1,0175.



L'agenda en termes de statistiques économiques s'annonçait relativement mince ce lundi (et devrait le rester jusqu'à jeudi et la publication des indices PMI en Europe et aux Etats-Unis), mais le 1er chiffre de la semaine semble donner le ton : l'indice des prix à la production en Allemagne explose à 33,6% en rythme annuel, du jamais vu depuis 1949.



Pour l'anecdote, le 'Dollar Index' recule de -0,3% vers 1,0438 mais cela ne signifie pas grand chose en cette journée de commémoration de la fin de l'esclavage (ou 'Juneteenth'), nouvellement célébrée au Etats Unis.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.