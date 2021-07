Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar s'affaiblit doucement à la veille du FOMC information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 19:51









(CercleFinance.com) - Le Dollar entame la semaine sur une note faible contre la plupart des devises. Il cède 0,35% face à l'Euro vers 1,1815 alors que l'écart de rémunération entre les 2 devises évolue de façon imperceptible (cela se joue à moins de 1 point de base). Il perd également -0,55% face à la Livre (vers 1,3820) et environ -0,45% face au Franc suisse à 0,9150. Cette faiblesse du billet pourrait s'expliquer par la publication d'un recul surprise des ventes de logements neufs de -6,6% (contre +3,4% attendu), à 676K transactions contre 795K en rythme annuel. Autre surprise, le prix médian des maisons chute de plus de 3,3% à 361.800 $ contre 374.400 $ en juin. Le stock de logements disponible représente 6,3 mois de délai d'écoulement au rythme actuel. Mais il semble plus plausible de justifier le recul du Dollar ce lundi par l'entame d'un 'FOMC' de la FED qui devrait se solder mercredi par un communiqué 'dovish': Jerome Powell et ses collègues s'efforceront de minimiser la composante inflation et de justifier de prendre tout son temps avant d'envisager un 'tapering'. Une légère dégradation des chiffres du chômage, 2 semaines consécutivement, devrait étayer le discours prônant un plein soutien en vue d'un retour au plein emploi.

