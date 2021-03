Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar ricoche sèchement après test de 1,1990/E Cercle Finance • 02/03/2021 à 19:34









(CercleFinance.com) - Le Dollar inverse nettement la vapeur ce mardi: longtemps en hausse face à l'Euro (+0,4% vers 1,1992), il part à la baisse et sans ambiguïté, à 1,2085/e, soit -0,35%. Il creuse également ses pertes face à la Livre (-0,4% vers 1,397) et même face au $ canadien vers 1,2600. La rémunération des T-Bonds s'est nettement repliée, à 1,405% contre 1,446% la veille. L'inflation en Europe n'a pas constitué un vrai 'game changer' : elle a été estimée à 0,9% en février 2021 par Eurostat, un niveau stable par rapport à janvier, se elle ne connait donc pas le genre d'accélération observé aux Etats Unis depuis 2 mois et qui avait mis les marchés obligataires en émoi. Les économistes préviennent que des effets de base vont continuer de pousser l'inflation vers le haut dans les prochains mois, mais jugent également que les marchés n'ont nulle raison de s'en inquiéter.

