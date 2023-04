Devises : le Dollar reprend 1,4% depuis le plancher du 14/04 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 19:54

(CercleFinance.com) - Le Dollar se reprend vivement face à l'Euro (+0,7% à 1,0920, après +0,9% vendredi en fin de séance)): la monnaie unique s'était avancée jusque vers 1,1100 vendredi (son plus haut niveau depuis fin mars 2022), alors que les cambistes pariaient sur une poursuite des hausses de taux après que la FED ait achevé son cycle le 3 mai prochain.



Le Dollar Index reprend 0,6% ce lundi vers 102,1 contre 100,8 vendredi matin (le Franc suisse reperd 0,6% et le Yen -0,5%, la Livre résiste mieux avec -0,3% vers 1,2370) alors que les T-Bonds US se tendent de +8Pts à 3,600%.



Le Dollar bénéficie également d'indicateurs économiques plutôt robustes et le dernier en date va dans ce sens : spectaculaire rebond de l'activité (+36Pts) dans le secteur manufacturier de la région de New York: l'indice 'Empire State' de la Fed locale ressort à +10,8 pour le mois en cours, à comparer à -24,6 en mars.



Les économistes continuent de juger possible un 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui verrait l'inflation fortement refluer sans pour autant se traduire par une entrée de l'économie en zone de récession.



Les cambistes en sauront plus avec les derniers indices PMI, attendus vendredi, afin d'en savoir plus sur la réalité des 'vents contraires' actuels et l'imminence d'une éventuelle menace récessionniste.