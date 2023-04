Devises : le Dollar reprend 0,65% à 1 semaine du FOMC du FED information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 19:28

(CercleFinance.com) - Séance plutôt volatile sur le FOREX, avec un Dollar qui inverse la vapeur par rapport à la veille et se reprend nettement (+0,6% à 101,95).

Il gagne 0,65% face à l'Euro (1,0965), le Franc suisse (0,893) et la Livre (1,24), c'est plus timide face au Yen (+0,4%).

Le billet vert retrouve du tonus à la veille de la 1ère estimation du PIB US... et à une semaine du débit du FOMC de la FED.



Difficile de relier sa hausse aux chiffres du jour bellie mais aucune 'stat' européenne (en Eurozone) ne l'explique.



On observe enfin une embellie sur les 'Gilts' britanniques, mais elle est moins prononcée que sur le continent, avec -6Pts à 3,723%.



Outre-Atlantique, sans réelle évolution des négociations sur l'extension du plafond de la dette, les taux se détendent nettement : -10Pts sur les T-Bonds à 3,4150%.

Les chiffres US du jour qui sont un peu inattendus mais se contrebalancent : le Département du Commerce des Etats-Unis annonce un bond de 9,6% des ventes de logements neufs au mois de mars (à 683.000 transactions en annualisé), bien supérieur au consensus de marché (après -3,9% en février).



A l'inverse de cette embellie dans l'immobilier, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est nettement dégradée au mois d'avril, à 101,3 ce mois-ci, contre 104 en mars (enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board).

Si la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle s'est améliorée, à 151,1 en avril après 148,9 le mois passé, le sous-indice de leurs anticipations a chuté à 68,1, à comparer avec 74 le mois précédent.



A l'exception de décembre 2022, un mois durant lequel il avait signé un bref rebond, ce dernier indicateur s'inscrit pour le 14ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, phénomène généralement annonciateur d'une récession au cours de l'année à venir, souligne le ConfBoard dans son communiqué.