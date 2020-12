Devises : le Dollar recule vers 1,2275, la £ rebondit un peu

(CercleFinance.com) - Le marché des changes a été un peu plus animé ce mardi avec un Dollar affaibli (-0,3% face à l'Euro) et au plus bas face à l'Euro depuis avril 2018 (1,2275 au plus bas avant rebond vers 1,225/E).

La rémunération du Dollar progresse en relatif puisque les T-Bonds stagnent autour de 0,95% tandis que les Bunds et OAT affichent +1,5Pt.

Une émission obligataire de bons du Trésor à 7 ans a reçu un mauvais accueil ce mardi, provoquant une nette tension du taux sous-jacent.

Le Dollar n'a pas non plus été soutenu par l'enquête mensuelle de S&P CoreLogic Case-Shiller sur le prix moyen des maisons traduit une accélération de la hausse à +7,9% en rythme annuel aux Etats-Unis (consensus +8%), notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix (N°1 de la liste en novembre) ou San Diego.

Si les prix flambent surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest du pays, les régions du Midwest et du Nord-Est sont également bien orientées, avec des hausses de respectivement 7,7% et 7,9%.

'Les données des derniers mois sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la crise du Covid a encouragé les acquéreurs à déménager de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, le responsable de la stratégie indicielle chez S&P Dow Jones Indices.

La Livre britanniques se raffermit également de +0,3% contre $ à 1,3500 cinq jours après la conclusion d'un accord commercial qui constitue un 'moindre mal'.