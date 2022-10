Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le Dollar recule, signaux de baisse de moral aux US information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 00:00









(CercleFinance.com) - L'Euro termine en forme malgré une nette détente des taux : il se rapproche de la parité, à 0,9965$ en fin de soirée, le billet vert étant affaibli par l'indice de confiance des milieux d'affaire US.



Le baromètre mensuel du Conference Board a reculé à 102,5 lors du mois en cours, contre 107,8 en septembre, alors que les économistes prévoyaient un indice à 105,3 après les 108 initialement annoncés pour le mois dernier.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 138,9, contre 150,2 le mois passé, tandis que celui de leurs anticipations a reculé à 78,1 après 79,5 en septembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans se détend sensiblement de -13Pts vers 4,098% après les pics atteints la semaine passée 25Pts plus haut (entre temps, les paris sur une hausse de 50Pts mi-décembre au lieu de +75Pts se sont renforcés).





