Devises : le Dollar recule, l'or grimpe vers 2.276$/Oz

(CercleFinance.com) - Après un test des 105,00 lundi, le '$-Index' reperd 0,25% malgré une hausse du rendement des T-Bonds US, consécutive à de solides 'PMI' (indices précurseurs d'activité publiés la veille): le '10 anas' à flirté avec les 4,40% avant de rechuter vers 4,3600 mardi soir.



La décrue du Dollar s'inscrit également en symétrique d'un baril de pétrole revenu au plus haut depuis 6 mois : le de WTI grimpe de +1,7% à 85,55$ à New York.



L'Euro (+0,2% vers 1,0780/$) n'a pas été affecté par la chute du PMI HCOB pour l'industrie manufacturière en zone Euro, produit par S&P Global: il s'est établi s'est replié de -0,3Pt par rapport à février (à 46,5) pour afficher son plus faible niveau depuis trois mois.



Ce repli s'explique par le mouvement des délais de livraison des fournisseurs et les stocks d'achats, alors que la production a connu son plus faible repli depuis avril 2023 et que le recul des nouvelles commandes a ralenti pour un cinquième mois consécutif.

Aux US, après une chute de 3,8% en janvier (révisée par rapport à une estimation initiale qui était de -3,6%), les commandes à l'industrie américaine se sont redressées de 1,4% en février 2024, selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont aussi augmenté de 1,4% en février par rapport au mois précédent. Enfin, les stocks s'étant accrus de 0,3%, le ratio stocks sur livraisons a diminué de 1,49 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Les marchés seront attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'exprimera mercredi au sujet des perspectives économiques à l'occasion d'un forum organisé par l'Université de Stanford (Californie).



Un nouvel épisode de tensions entre l'Israël et l'Iran fait par ailleurs monter les cours du pétrole et les valeurs refuges suite à des frappes menées pat Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas, qui a fait plusieurs morts (une première dans l'histoire : aucun consulat n'a jamais été été ciblé détruit, même en temps de guerre).

L'or a battu un nouveau record absolu à 2.280$ avant de se tasser vers 2.276 ce soir (le contrat 'future' juin a coté 2.300$).





