Devises : le Dollar profite de son statut de monnaie refuge

(CercleFinance.com) - Malgré une forte baisse de sa rémunération (jusqu'à -12Pts de base, avec un plancher vers 1,1800% et 1,1980 ce soir), le Dollar résiste bien (inchangé à 1,1800/E) face à un Euro où les Bunds et OAT n'effacent que -5Pts à -0,05% et -0,39% respectivement. Le Dollar progresse assez vivement contre la Livre (+0,7% vers 1,3680, c'était la devise la plus faible du jour sur le FOREX), contre le Dollar canadien (+1,25% à 1,2377) +1,3% à 80,20. Il flambe également de +1% face au Dollar australien alors que ce pays prolonge ses mesures de confinement très strictes dans certaines régions. La clé, ce n'est donc pas le rendement mais bien son statut de devise refuge dans un contexte de 'risk off': le Dollar ne se repli que face au Yen, vers 109,40 (pour le coup, son rendement reste bien sûr fixé à zéro par la BoJ). Aucune 'stat' macro n'était au menu ce lundi, l'agenda économique sera d'ailleurs calme jusqu'à mercredi, puis s'animera à partir de jeudi avec une réunion de la BCE qui permettra d'en savoir plus sur les débats qui animent actuellement l'institution, notamment sur les thèmes de l'inflation et des rachats d'actifs. Vendredi, les derniers indices PMI devraient montrer que le rythme de l'activité demeure très robuste en Europe en ce début d'été.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance.