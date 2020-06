Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar prend sa revanche, et redevient un refuge Cercle Finance • 12/06/2020 à 20:07









(CercleFinance.com) - Le Dollar, tombé à plusieurs reprises sous les 1,1340/E la semaine dernière (et même sous les 1,14 mercrdedi avec un NASDAQ euphorique à plus de 10.000Pts) prend sa revanche en cette fin de semaine (+0,7% vers 1,1215/E) alors qu'une vague d'aversion au risque plombe les indices boursiers, redevenus volatils... Les rebonds de Wall Street sont 'vendus' au fil des dépêches annonçant de fortes hausses des hospitalisations dans certaines zones de la Floride (Tampa), de l'Arizona (Phoenix), de Caroline du Nord (Charlotte), du Texas (Austin), de la Californie, Mississippi, Utah.... Le Dollar se redresse vivement contre le Franc suisse avec +1% vers 0,954 et reprend 0,8% face à la Livre vers 1,248. Parmi les facteurs positifs pour le billet vert, il y a la hausse de son rendement vers 0,70% alors que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ('UMich') ressort à 78,9 en estimation préliminaire pour juin, contre 72,3 le mois dernier, et alors que les économistes ne l'anticipaient en moyenne que vers 76. Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1% en mai par rapport au mois précédent selon le Département du Travail, (le consensus attendait 0,7%) et restent quasi stables à +0,1% hors produits pétroliers. De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,5% le mois dernier en données brutes (+0,6% hors produits agricoles) ,mais reculent de -6% sur 12 mois écoulés.

