Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar prend +0,5% après la FED, la £ perd 1,4% information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 23:56









(CercleFinance.com) - Le Dollar Index prend +0,6% à 94,4 mais une bonne partie de cet écart résulte du plongeon de -1,4% de la Livre Sterling, passé en séance sous les 1,35000 et teste, à 1,349/$ son plancher depuis le 1er octobre. C'est la conséquence mécanique de la décision surprise de la Banque Centrale d'Angleterre de laisser son taux directeur inchangé à 0,1% alors que le patron de la BoE, Andrew Bailey avait déclaré 2 semaines auparavant que 'la banque centrale devrait agir pour contenir les risques inflationnistes', laissant spéculer les marchés sur une hausse imminente des taux. Et ce sont les marchés qui sont accusés par ce même Andrew Bailey d'avoir cédé à la fantaisie de leur imagination. La BoE n'anticipe plus par ailleurs que 7% de croissance en 2021 (contre +7,3% initialement) et +5% en 2022, avec une inflation de 3,1% actuellement mais qui pourrait dépasser 4% dès cette année puis atteindre 5% début 2022 avant de s'affaiblir progressivement. La Livre a également chuté de -1% contre l'Euro ce jeudi et à peu près d'autant face au Franc suisse (lequel s'effrite de 0,05% face à l'Euro). Le Dollar s'est apprécié de 0,5% face à l'Euro, jusque vers 1,155, malgré des chiffres qui auraient pu doucher les détenteurs de billet vert. En effet, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de +11,2% au mois de septembre, à 80,9 milliards de dollars contre 72,8 milliards en août (révisé d'une estimation initiale qui était de 73,3 milliards), d'après le Département du Commerce. Enfin, la productivité non-agricole a chuté de -5% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la première estimation du Département du Travail, une chute de la productivité supérieure à -4% du consensus. Cette dégradation, la pire depuis le deuxième trimestre 1981, traduit une croissance de seulement 1,7% de la production pour une augmentation de 7% du nombre d'heures travaillées. Mais le chiffre le plus emblématique, c'est l'envol des coûts unitaires salariaux qui se sont accrus de 8,3%... ce qui en revanche n'est pas rassurant du point de vue des anticipations d'inflation.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.