Devises : le Dollar poursuit sa décrue à la veille du FOMC

(CercleFinance.com) - Le Dollar repart à la baisse (-0,5% vers 1,135/E) en cette veille de conférence de presse de la FED (la réunion commence ce soir) alors qu'aucune annonce forte n'est attendue, sinon la confirmation que les taux resteront très bas -ou nuls- très longtemps.

Le billet vert recule encore plus nettement face au Yen (pour la seconde séance consécutive, de -0,7% vers 107,65.

Il lâche -0,9% face au Franc suisse vers 0,9485.

Le Franc suisse gagne également du terrain (+0,3%) face à l'Euro vers 1,0770.

La faiblesse du billet se confirme alors que les investisseurs restent pourtant très friands d'actifs libellés en Dollar : le Nasdaq vient de franchir le cap des 10.000Pts et le nouveau record est de 10.002Pts, le Nasdaq-100 teste également les 10.000 et affiche +48,8% depuis son plancher des 6.772.

Du côté des statistiques du jour, les ventes des grossistes américains se sont contractées de -16,9%, dans un contexte évidemment marqué par le coronavirus et les fermetures de commerces. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,65 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,34 mois en avril 2019.

L'Euro est peut-être soutenu par une révision à la hausse du PIB: il n'aurait diminué que de -3,6% selon Eurostat qui avait annoncé initialement une contractions de 3,8%.

'Il s'agit cependant du recul le plus important depuis le début des séries temporelles en 1995', souligne toutefois l'institut, rappelant qu'en mars 2020, les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres.

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a diminué de 3,1% dans la zone euro et de 2,6% dans l'UE au premier trimestre 2020, baisses les plus importantes depuis le troisième trimestre 2009 (-4,5% pour la zone euro et -4,4% pour l'UE).

Enfin, la Banque de France a délivré des prévisions plutôt prudentes pour 2020, 2021 et 2022 : chute de -15% du PIB au 2ème trimestre et recul de -10% sur l'année en cours, avant un rebond de +7% en 2021 et +4,3% en 2022.

Le taux de chômage culminerait à mi-2021, vers 11,5% avant de retombre sous 10% en 2022 : cela fait quand même 2 année à fort taux de chômage, ce qui va coûter très cher en protection sociale.

Le baril de pétrole recule encore de -1,2% vers 40,3$ (après une poussé vers 42,5$ la veille), le Dollar se raffermit vers 1,1275/E, contre 1,1300 la veille).