Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar plutôt affaibli, la Livre décroche de -1% Cercle Finance • 12/11/2020 à 20:04









(CercleFinance.com) - L'évolution du Dollar est assez paradoxale ce jeudi puisqu'il s'affaiblit de -0,3% à la fois face à l'Euro (1,1810), face au Yen (105,15), face au Franc suisse (0,915) mais se raffermit nettement face à la Livre (+0,8% à 1,3120) et face au Dollar canadien (+0,6% à 1,314). Les T-Bonds US se détendent ainsi de -8,6Pts vers 90,1%,(niveaux proche de ceux précédent l'annonce de Pfizer) ce qui explique le repli face à l'Euro ou au Yen... mais sa hausse face à la Livre semble motivée par l'absence d'évolution dans le dossier Brexit à 72H de la 'deadline' du 15/11 (la £ chute de -1% face à l'Euro). Cette journée fut par ailleurs fertile en chiffres : en Europe, la production industrielle de la zone euro rechute lourdement (de près de -6%) en septembre). Aux Etats-Unis, les bons chiffres du chômage n'ont pas impacté les T-Bonds : inscriptions hebdomadaires au chômage en recul de -48.000 la semaine dernière aux Etats-Unis vers 709.000, soit bien plus nettement que prévu (745.000), selon les chiffres publiés ce jeudi par le Département du Travail. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'élevait, lui, 6,78 millions de personnes la semaine passée, contre 7,22 millions la semaine précédente. Enfin, l'inflation reste très sage aux US: le taux 'core' s'établit à +1,6% (sur 12 mois) contre +1,7% en septembre, le taux 'brut' ressort inchangé à +1,4%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.